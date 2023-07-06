Звезда „Тайн Смолвиля“ Эллисон Мэк вышла из тюрьмы
Звезда американского фантастического сериала „Тайны Смолвиля“ Эллисон Мэк была досрочно освобождена из тюрьмы, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на Федеральное бюро тюрем США.
Актриса в июне 2021 года была приговорена к трем годам тюремного заключения. Ее признали виновной в том, что она вербовала женщин и принуждала их становиться сексуальными рабынями лидера культа NXIVM Кита Раньера. Мэк грозило от 14 до 17,5 лет лишения свободы. Однако актриса сотрудничала со следствием и на суде признала свою вину и поэтому получила гораздо меньший срок.
Эллисон Мэк и лидера секты Nxivm Кита Раньера арестовали в 2018 году. Раньера обвинили в создании секретного сообщества, в котором женщин таврировали его инициалами, заставляли соблюдать жесткие диеты и принуждали к сексу с лидером организации. В марте 2019 года Раньера также обвинили в педофилии и изготовлении детской порнографии. Вину он не признал. Мужчина был приговорен к 120 годам лишения свободы.