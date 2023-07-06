Звезда „Тайн Смолвиля“ Эллисон Мэк вышла из тюрьмы

Актриса в июне 2021 года была приговорена к трем годам тюремного заключения. Ее признали виновной в том, что она вербовала женщин и принуждала их становиться сексуальными рабынями лидера культа NXIVM Кита Раньера. Мэк грозило от 14 до 17,5 лет лишения свободы. Однако актриса сотрудничала со следствием и на суде признала свою вину и поэтому получила гораздо меньший срок.