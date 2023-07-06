Умер актер, сыгравший герцога Бэкингема в советских „Трех мушкетерах“

Артист также снимался в кино — с 1954-го, когда сыграл в „Аттестате зрелости“ и „Мы с вами где-то встречались“ еще подростком. В его фильмографии, в частности, значатся фильмы „Война и мир“, „Дети Дон-Кихота“, „Змеелов“. Некоторые образы, воплощенные Кузнецовым, стали особенными для зрителя: Кирсанова-старшего в „Отцах и детях“, герцога Бэкингема в фильме Юнгвальд-Хилькевича „Д`Артаньян и три мушкетёра“. Актёр также преподавал, занимался дубляжом и записывал аудиокниги.