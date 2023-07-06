Покончила с собой звезда Диснея и исполнительница хита из „Крадущегося тигра, затаившегося дракона“

„Коко несколько лет страдала от депрессии, в последние несколько месяцев ее состояние стремительно ухудшалось. Она искала помощи у специалистов и боролась с депрессией как могла, но демон внутри нее победил“, — обратились к поклонникам певицы сестры покойной Кэрол и Нэнси Ли.

В марте 2023 года Коко Ли рассказала, что снова учится ходить после серьезной операции на ноге, и не сомневалась, что у нее получится. В детстве ей неудачно сделали операцию, и всю жизнь она в основном опиралась на правую ногу. Боли в прооперированной левой ноге усилились в октябре 2022 года из-за слишком активных репетиций, и Коко Ли пришлось прибегнуть к помощи хирургов.