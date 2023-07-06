Брежнева, Макаревич, Сердючка, Барских и другие. На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале выступят самые яркие звезды эстрады

В разные дни фестиваля, помимо таких звезд, как Вера Брежнева, Андрей Макаревич, Нино Катамадзе, Танита Тикарам, Верка Сердючка, Макс Барских, ALEKSEEV, SunStroke Project, Blanka, победитель „Евровидения“ Сальвадор Собрал и др. гости смогут насладиться выступлениями таких знаменитых латышских артистов как Инесе Галанте, Янис Стибелис, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Markus Riva, Нормундс Рутулис, DAGAMBA, Мария Наумова, SHIPSEA, Динара Рудане, Ника Плотникова, а так же актеры Рижского русского театра им. М. Чехова. Их музыкальное мастерство и харизма определённо покорят сердца публики и подарят всем незабываемые эмоции.

Идеолог и душа фестиваля Лайма Вайкуле всегда приглашает самые яркие таланты, и ее стремление показывать лучшие на фестивале каждый год стало неотъемлемой частью его успеха. Особенно важно отметить, что в этом году фестиваль проводится с целью поддержки Украины, и Лайма стала ярким примером выражения солидарности и культурного сотрудничества на самом высоком уровне.

Лайма Вайкуле, поделившаяся своими мыслями о фестивале, заявила: „Я счастлива видеть так много талантливых латышских артистов на моем фестивале. Мы всегда стремимся предложить нашей аудитории лучшее, и я горжусь нашими местными звездами. В этом году особенно важно объединиться и поддержать творческую энергию Украины, и я рада, что наш фестиваль становится площадкой для выражения и поддержки в такой сложный для Украины период.“

Билеты можно приобрести на laimafestival.lv. Купленные билеты в 2020, 2021 и 2022 году остаются действительными на 2023 год!

Программа фестиваля: 26 июля танцевальный спектакль балета Freedom „Шкаф“. 28 июля: Танита Тикарам

Лайма Вайкуле

VERKA SERDUCHKA

MAX BARSKIH

ALEKSEEV

Мария Максакова

Янис Стибелис

Интарс Бусулис

Айя Андреева

Уку Сувисте

Анна Буткевич

Freedom Ballet 29 июля: Лайма Вайкуле сольный концерт, а также

Янис Стибелис

Markus Riva

SunStroke Project

Blanka

Patrisha 30 июля: Лайма Вайкуле

Сальвадор Собрал

Вера Брежнева

Андрей Макаревич

Нино Катамадзе

Нормундс Рутулис

Интарс Бусулис

Инесе Галанте

Янис Стибелис

DAGAMBA

Мария Наумова

Морис Джанашвили

SHIPSEA

Динара Рудане

Ника Плотникова *в программе возможны изменения

Международный музыкальный фестиваль „Laima Rendezvous Jūrmala“ проходит в концертном зале Дзинтари с 2015 года и является одним из самых значимых музыкальных событий культурной жизни Латвии. Каждый год фестиваль собирает известных музыкантов и перспективных молодых исполнителей поп-, рок-, джаз- и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.