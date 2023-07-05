На Лепса подали в суд за „сомнительный контент“ в блоге

Истец заявил, что артист публиковал ролики, содержащие некие правонарушения. Он требует удалить сомнительный, с его точки зрения, контент. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Увы, пока неясно, в чём усомнился гражданин Морозов и как скоро он сам предстанет перед судом за дискредитацию „героя“, который „воюет“, обещая платить за каждый подбитый танк Leopard.