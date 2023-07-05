Шоубиз
06.07.2023, 15:00

На Лепса подали в суд за „сомнительный контент“ в блоге

 
Григорий Лепс
Григорий Лепс
ФОТО: Youtube

По данным МК, некий гражданин Морозов подал иск на Григория Лепса и представительство YouTube в России. Причиной иска стал якобы неприемлемый контент на YouTube-канале певца.

Истец заявил, что артист публиковал ролики, содержащие некие правонарушения. Он требует удалить сомнительный, с его точки зрения, контент. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Увы, пока неясно, в чём усомнился гражданин Морозов и как скоро он сам предстанет перед судом за дискредитацию „героя“, который „воюет“, обещая платить за каждый подбитый танк Leopard.

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