06.07.2023, 15:00
На Лепса подали в суд за „сомнительный контент“ в блоге
ФОТО: Youtube
По данным МК, некий гражданин Морозов подал иск на Григория Лепса и представительство YouTube в России. Причиной иска стал якобы неприемлемый контент на YouTube-канале певца.
Истец заявил, что артист публиковал ролики, содержащие некие правонарушения. Он требует удалить сомнительный, с его точки зрения, контент. Дата рассмотрения дела пока не назначена.
Увы, пока неясно, в чём усомнился гражданин Морозов и как скоро он сам предстанет перед судом за дискредитацию „героя“, который „воюет“, обещая платить за каждый подбитый танк Leopard.