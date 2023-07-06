Чулпан Хаматова: „Хочу выучить латышский язык, чтобы выражать свою точку зрения“

„Я очень хочу выучить латышский язык так, чтобы понимать его по-настоящему, уметь дискутировать и выражать свою точку зрения не только на уровне экспрессии, но обоснованно и грамотно, — сказала Чулпан Хаматова. — Мне кажется, это важная составляющая взаимодействия с социумом, обществом, этносом, когда попадаешь в новую среду. Меня это страшно увлекает — понимание, откуда взялись непривычные конструкции в латышском языке, понимание, почему это так…“

На вопрос, как конкретно происходит процесс обучения, актриса уточнила: „Если бы я могла советовать кому-то, как начинать изучать латышский язык, то с первых дней посоветовала бы обратить внимание на совершенно незнакомые нам конструкции. Например, отсутствие слова „иметь“, все прилагательные — перед существительными, отсутствие будущего времени в привычной мне форме… Стоит сперва понять сами конструкции, почувствовать их и привыкнуть, а потом уже начинать учить слова, параллельно — грамматику“.

В мае этого года Чулпан Хаматова уже была готова играть на латышском языке в спектакле НРТ „Gogolis. Nature morte“ по „Старосветским помещикам“, но накануне премьеры постановку отменили с формулировкой „творческая неудача“. Некоторые предположили, что Чулпан не успела освоить язык на нужном уровне. Актриса несогласна: „С латышским текстом у меня все было прекрасно. От страха я его выучила самая первая, потому что очень боюсь играть на незнакомом языке“. Для убедительности Чулпан прочла отрывок из своей роли на латышском языке — он был безупречен.

При этом свой уровень владения языком в жизни Хаматова скромно называет „плохим“. „Учительница говорит, что у меня — B1. Не знаю, льстит ли она, но я хочу, чтобы было понятно каждое сообщение, которое я получаю в группе НРТ. А не так, что в целом я поняла, а пару слов поищу в переводчике“.