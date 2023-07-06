ФОТО | Что случилось? Марина Кальюранд передвигается на костылях: „вот таким будет мое лето“(5)
Депутат Европарламента Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) сообщила в соцсетях, что перенесла операцию на тазобедренном суставе. Теперь ее ждет впереди восемь недель на костылях.
„Вот таким будет мое лето, по крайней мере частично. На прошлой неделе мне заменили тазобедренный сустав на правой ноге и впереди ждет восемь недель на костылях, в зависимости от скорости восстановления и выздоровления“, - сообщила Кальюранд в Facebook.
Политик также выразила благодарность доктору Паулю Сандеру Вахии персоналу ортопедического отделения Ида-Таллиннской центральной больницы. „Вы крайне профессиональные, заботливые, готовые помочь и добросердечные. На вашем попечении было хорошо и спокойно. Теперь ваша работа закончена и последующее зависит от меня“.