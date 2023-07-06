ФОТО | Что случилось? Марина Кальюранд передвигается на костылях: „вот таким будет мое лето“

„Вот таким будет мое лето, по крайней мере частично. На прошлой неделе мне заменили тазобедренный сустав на правой ноге и впереди ждет восемь недель на костылях, в зависимости от скорости восстановления и выздоровления“, - сообщила Кальюранд в Facebook.