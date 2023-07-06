Подруга Мадонны рассказала о состоянии певицы после выписки

„Она поправляется дома — она очень сильна. В целом, Мадонна чувствует себя хорошо“, — высказалась О'Доннелл, которая давно дружит с исполнительницей.

Менеджер артистки Гай Осири добавил, что „она все еще находится под медицинским наблюдением“. Он заверил, что в скором времени Мадонна полностью поправится.

28 июня менеджер Мадонны сообщил, что 24 июня она была доставлена в больницу. Гай Осири рассказал, что у артистки развилась „серьезная“ бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней пробыла в отделении интенсивной терапии и была интубирована. Состояние Мадонны было таким тяжелым, что семья всерьез переживала за ее жизнь и готовилась к худшему после ее госпитализации.

А 29 июня Мадонну уже отправили домой на восстановление после реанимации. Отмечалось, что звезда уже вернулась домой и „чувствует себя лучше“. Врачи отправили ее на дальнейшее восстановление в комфортных условиях.