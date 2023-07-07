Концерты Лепса отменили в Узбекистане и Кыргызстане

Выступление Лепса в Кыргызстане должно было пройти 2 августа в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. По данным „Радио Азаттык“, причиной отмены послужило недовольство среди общественности. Отмечается, что после анонса мероприятия некоторые пользователи соцсетей выступили против концерта музыканта в Киргизии из-за его поддержки военной агрессии России.

В столице Узбекистана же Лепс должен был выступить 23 октября. Здесь его концерт был отменён с мягкой формулировкой „по техническим причинам“. Хотя не секрет, что и в этом случае было возмущение общественности: 23 июня активисты выступили с соответствующим требованием.