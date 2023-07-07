28 июля группа Сплин наконец выступит в Таллинне с большим сольным концертом

На большом сольном концерте прозвучат самые известные песни группы, выпущенные​ за многие года творчества. B данный момент группа совершает свой тур по городам Европы, а​ 28 июля группа приедет в Таллинн с сольной незабываемой полной энергии большой программой.

По многочисленным просьбам фанатов организаторы открыли продажи фан-зоны перед сценой, поэтому у почитателей группы Сплин появилась уникальная возможность стать ближе к любимому исполнителю.

Все ранее купленные билеты действительны и их не нужно обменивать. Старые даты этого концерта: 03.04.20 / 15.05.20 / 16.01.21 / 29.10.21 / 08.01.22 / 06.05.2022.