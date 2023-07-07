07.07.2023, 13:47
Российского рэпера арестовали за пропаганду нацизма с помощью его татуировок(3)
ФОТО: Youtube
Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за посты в телеграм-канале из кровати и ванной. Там были видны татуировки Паши с нацистской символикой, — пишет телеграм-канал Baza.
Павел Ивлев (настоящее имя музыканта) сам явился в полицию 6 июля. Поводом стали его „кружочки“ из телеграм-канала, где были видны его татуировки — птица с железным крестом и Карлсон со свастикой вместо пропеллера.
На Техника составили протокол о публичной демонстрации нацистской символики. Тверской суд арестовал Ивлева на 13 суток. Это уже не первый срок рэпера — ранее он сидел по статье о хранении наркотиков и за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения.