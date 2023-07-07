Российского рэпера арестовали за пропаганду нацизма с помощью его татуировок

Павел Ивлев (настоящее имя музыканта) сам явился в полицию 6 июля. Поводом стали его „кружочки“ из телеграм-канала, где были видны его татуировки — птица с железным крестом и Карлсон со свастикой вместо пропеллера.

На Техника составили протокол о публичной демонстрации нацистской символики. Тверской суд арестовал Ивлева на 13 суток. Это уже не первый срок рэпера — ранее он сидел по статье о хранении наркотиков и за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения.