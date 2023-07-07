В США рассматривают жалобу об избиении Бритни Спирс

Инцидент произошел в популярном отеле Aria Resort & Casino в Лас-Вегасе. Как сообщает источник, Бритни Спирс — поклонница профессионального Вембаньямы и хотела попросить совместную фотографию с ним. Потом певица похлопала его по спине, по правому плечу, а охранник ударил ее тыльной стороной руки. Бритни Спирс упала на землю, а когда встала, то ушла.

Охранник уже принес извинения знаменитости: „Ты понимаешь, каково это, когда тебя окружают фанаты“.

TMZ указывает, что представители певицы несмотря на это подали заявление в полицию о нанесении побоев.

Сама артистка назвала этот инцидент „травматическим опытом“, который оказался для нее „не в новинку“, однако, по ее словам, она не ожидала, что такоес ней может произойти. Спирс подчеркнула, что решила высказаться, поскольку „насилие слишком часто происходит за закрытыми дверями“.