Мест нет: Людмила Хитяева не может похоронить сына

„На Преображенском кладбище похоронены мои родители — папа и мама. Когда придет и мой час, я хочу быть рядом с родителями и сыном. Но пока неизвестно, дадут мне разрешение или нет. Мне говорят, Преображенское кладбище закрыто“, — поделилась звезда „Тихого Дона“. Хитяева предположила, что ей не выделяют место из-за коррупции.