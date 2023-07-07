Мест нет: Людмила Хитяева не может похоронить сына(3)
Сын 92-летней актрисы Людмилы Хитяевой Павел Белокринкин скончался в возрасте 69 лет. И с похоронами возникли сложности. Хитяева выбрала местом для погребения Преображенское кладбище. Однако там не оказалось места.
„На Преображенском кладбище похоронены мои родители — папа и мама. Когда придет и мой час, я хочу быть рядом с родителями и сыном. Но пока неизвестно, дадут мне разрешение или нет. Мне говорят, Преображенское кладбище закрыто“, — поделилась звезда „Тихого Дона“. Хитяева предположила, что ей не выделяют место из-за коррупции.
По словам актрисы, она растерялась из-за произошедшего. Она намерена похоронить сына именно на Преображенском кладбище. Хитяева рассказала, что заметила новые могилы на кладбище, чем была возмущена.
„Не знаю, что делать: мне посоветовали обратиться с петицией к руководству города, чтобы выполнили мою просьбу хотя бы в виде исключения“, — объяснила артистка.