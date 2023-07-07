Лолиту „похоронили“ в Германии

„Я теперь знаю, кто по мне будет плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом почему-то только в Германии. И все, у кого там родственники, меня оплакали. Хорошо, что друзья позвонили. Одно радует – я точно знаю, кому я небезразлична“, — поделилась звезда.