Умер украинский писатель и актер легендарной команды КВН ДГУ Борис Худимов

Публикацию о Борисе сделал и внештатный советник городского главы Днепра Евгений Гендин. „Умер Боря Худимов. Бориска, как мы все его называли. Товарищ по студенческому театру „Юность“, долгие хорошие годы коллега по театру КВН ДДУ. Самый талантливый холерик и абсурдист из города Марганца“, — говорится в его посте.

„Боря был гением абсурда. И если об этом не все знают, то лишь потому, что, перефразируя слова одного классика, он „не смог навязать себя эпохе“, — написал журналист Олег Кудрин.

Борис Худимов родился 10 января 1966 года в Марганце. Известность он приобрел, когда стал звездой кавееновской команды ДГУ. После выхода из команды Борис Леонидович занялся творчеством и издал книгу „Борискины рассказы“. Произведения Худимова можно прочитать здесь.