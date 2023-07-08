Дети Алена Делона подали в суд на сиделку артиста

Семья наняла Хироми Роллан два года назад, когда у актёра начались проблемы со здоровьем после перенесённого в 2019 году инсульта. Адвокат детей Делона заявил, что Хироми пытается „изолировать Алена Делона от родственников и друзей, используя манипуляции и угрозы“: „Она систематически контролирует его телефонные звонки и личные сообщения, отвечая вместо него и претворяясь им, она препятствует его детям, которые хотят навестить его. Она авторитарная и ведёт себя неприемлемо и даже позволяет себе жестоко обращаться с собакой Алена Делона“.