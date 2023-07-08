08.07.2023, 11:00
Умер создатель программ „Куклы“ и „За стеклом“
ФОТО: Kino-teatr
В Союзе кинематографистов России сообщили о смерти режиссера, продюсера и киносценариста Григория Любомирова. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Любомирову было 69 лет. Причина смерти не называется.
»Григорий Петрович Любомиров был разносторонним и талантливым кинематографистов – сценаристом, режиссером и продюсером. Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким“, — говорится в сообщении.
С 1994 года Любомиров работал на телеканале НТВ. Он был режиссером и сценаристом передачи „Куклы“, автором реалити-шоу „За стеклом“. Кроме того, Любомиров снимал документальное кино, включая „Импичмент по-русски“, „Маски сокитов“, „Тайны посвящения“.