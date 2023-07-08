ФОТО | В Таллинне выступила группа СБПЧ вместе с Александром Гудковым(9)
В пятницу в Paavli Kultuurivabrik в Копли прошел концерт инди-группы из России СБПЧ - Самое Большое Простое Число.
Последний раз группа выступала в Эстонии в августе 2022 года, когда отменила все свои выступления, высказавшись в социальных сетях против войны.
В этот раз, как и в прошлый, на сцену вместе с группой вышел комик и шоумен Александр Гудков, который сопровождает группу в их мини-туре по столицам Финляндии и стран Балтии.
Группа исполнила как композиции с нового альбома, так и старые добрые хиты.
Меняться, но не изменять себе, с каждым новым синглом пробовать и транслировать новое звучание — таково кредо группы „Самое Большое Простое Число“. Музыканты играют в жанрах эмбиент, инди-рок, электроника, абстрактный хип-хоп и IDM (интеллектуальная танцевальная музыка).