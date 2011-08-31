Обидно, слушай! Шутку основателя Comedy Club не оценили на родине в Армении

Инцидент произошел на юбилее стендап-клуба „Ари“. После выступления к Саркисяну подошел один из зрителей. Во время разговора мужчина признался, что работает учителем русского языка в одном из ереванских университетов. На это Таш пошутил: „Если у преподавателя русского такой акцент, то что ждать от студентов?“.

Горячий учитель шутку не оценил, обиделся и вместе со своими друзьями пытался ввязаться в драку с Саркисяном. На защиту комика встали его знакомые. В итоге рукоприкладства удалось избежать.

Таш Саркисян начал свою карьеру в 1996 году, когда вышел со своей командой в Высшую лигу КВН. В 1997 году его коллектив „Новые армяне“ стала чемпионом Высшей лиги. В 2005 году комик совместно с Арташесом Саркисяном, Артуром Джанибекяном и Артаком Гаспаряном основали Comedy Club. Юморист стал ведущим проекта, но не участвовал в миниатюрах. В 2010 он перестал вести шоу, его заменил Павел Воля.