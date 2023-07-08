Сыну Михаила Ефремова удалили часть таза

Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые не получится восстановить. Всего ему провели пять хирургических вмешательств. Ефремов-младший все еще находится в тяжелом состоянии. Артист в сознании, но не ориентируется в пространстве.

„Основной диагноз тем временем — кататравма. Это собирательное название повреждений после падения с большой высоты. Вместе с тем: закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб легких, а также переломы костей таза, бедра и локтя“, — рассказал источник.

Напомним, трагедия с Николаем произошла в конце июня. Что стало причиной ЧП — точно пока неизвестно. После падения Ефремов-младший был в состоянии разговаривать. Тогда он лишь отметил, что подойти к окну его заставили некие голоса. По слухам, Николай Ефремов находится на учете в психоневрологическом диспансере, а также злоупотребляет спиртным и запрещенными веществами. „Коля — умный, добрый, адекватный человек. Пока не выпьет. Если выпьет — его словно меняют. На его месте кто-то другой!“ — говорили его друзья.