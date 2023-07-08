Годовалая внучка Виктора Дробыша попала в реанимацию

„Эта бандитка сломала себе голову в прямом смысле этого слова, и я погружусь в трехдневный ад реанимаций, наркозов, страшных прогнозов и жуткого стресса. В итоге нам повезло. Засада для меня была еще в том, что муж был не в стране. И я 35 часов не спала, качая на руках Шаню и решая все вопросы. В последний день наш папа, преодолев 1200 км за рулем, остался ночевать с ней сам. В очередной раз я обратила внимание, что это был единственный папа на все отделение. И это очень грустно. Почему один должен вывозить самый ад, а другой жить обычной жизнью, завозя печеньки?!“ — посетовала 35-летняя Гуркова в личном блоге.