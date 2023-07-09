Названо место проведения „Евровидения-2024“

Отборщики Европейского вещательного союза выбирали город из соображений того, можно ли будет разместить в нем тысячи делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов, а также исходя из наличия необходимой инфраструктуры.

Финал конкурса пройдет в спортивном комплексе „Мальме-Арена“ 11 мая. На 7 и 9 мая назначены полуфиналы.

Шведская певица Лорин стала победительницей „Евровидения-2023“, проходившего в британском Ливерпуле. До этого Мальме принимал „Евровидение“ в 1992 и 2013 годах (причём в 2013 — после победы в 2012 всё той же Лорин).