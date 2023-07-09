Шоубиз
09.07.2023, 13:00

Вторая дочь: в семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова пополнение

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счастливый папа
счастливый папа
ФОТО: Youtube

Экс-вокалистка группы „Блестящие“, певица Юлия Ковальчук сообщила Instagram, что родила вторую дочь. Также она опубликовала фото ножек новорожденной.

„Теперь нас четверо. С божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках“, — написала Ковальчук. Певица пояснила, что ей понадобилось время, чтобы „осознать масштаб счастья“ и поделиться этой новостью.

Поклонники были шокированы новостью, так как певица не рассказывала о своей беременности и никто не видел ее с животом. А ещё в мае Чумаков отрицал беременность супруги. Более того, пара до сих пор скрывает фотографии своей пятилетней дочери.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков состоят в браке около десяти лет. В октябре 2017 года у них родилась первая дочь.

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