09.07.2023, 13:00
Вторая дочь: в семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова пополнение(6)
ФОТО: Youtube
Экс-вокалистка группы „Блестящие“, певица Юлия Ковальчук сообщила Instagram, что родила вторую дочь. Также она опубликовала фото ножек новорожденной.
„Теперь нас четверо. С божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках“, — написала Ковальчук. Певица пояснила, что ей понадобилось время, чтобы „осознать масштаб счастья“ и поделиться этой новостью.
Поклонники были шокированы новостью, так как певица не рассказывала о своей беременности и никто не видел ее с животом. А ещё в мае Чумаков отрицал беременность супруги. Более того, пара до сих пор скрывает фотографии своей пятилетней дочери.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков состоят в браке около десяти лет. В октябре 2017 года у них родилась первая дочь.