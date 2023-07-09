Вторая дочь: в семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова пополнение

„Теперь нас четверо. С божьей помощью наша любовь имеет продолжение в наших доченьках“, — написала Ковальчук. Певица пояснила, что ей понадобилось время, чтобы „осознать масштаб счастья“ и поделиться этой новостью.

Поклонники были шокированы новостью, так как певица не рассказывала о своей беременности и никто не видел ее с животом. А ещё в мае Чумаков отрицал беременность супруги. Более того, пара до сих пор скрывает фотографии своей пятилетней дочери.