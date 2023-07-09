Элтон Джон завершил прощальный тур(4)
Британский музыкант Элтон Джон окончил пятилетнее прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour в Стокгольме.
„Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, вы были просто великолепны, спасибо вам. Я никогда не забуду вас, ребята. Я дал много концертов, как такое можно забыть? Вы в моем мозгу, в моем сердце и моей душе, и я вам так благодарен“, — обратился музыкант к поклонникам.
Goodbye Yellow Brick Road стала последней песней, исполненной на концерте, — это заглавная песня одноименного альбома 1973 года. Элтон Джон вспомнил, что впервые выступал в Швеции 52 года назад. Джон заявил, что более не отправится в турне, но иногда будет выступать с концертами.
Пятилетнее прощальное турне состояло из более чем 4 тыс. концертов, которые Элтон Джон дал в свыше чем 80 странах.