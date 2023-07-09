Элтон Джон завершил прощальный тур

„Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, вы были просто великолепны, спасибо вам. Я никогда не забуду вас, ребята. Я дал много концертов, как такое можно забыть? Вы в моем мозгу, в моем сердце и моей душе, и я вам так благодарен“, — обратился музыкант к поклонникам.