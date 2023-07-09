Бедрос Киркоров разводится с онкобольной женой

„Думаю, как развестись с женой, чтобы было быстро. Я расстался с ней более 12 лет назад, как родились внуки. Она осталась у себя в городе, сказала, что хочет защитить диссертацию, и потерялась. Я все возможное сделал, чтобы сохранить семью. У Людмилы есть племянница-судья, она посоветовала развестись. Дело в брачном контракте. Там написано, что все имущество перейдет на ее имя. А у нас два дома. Они стоят денег. Филипп их присылал. Я, как увидел это, сказал — Бог пусть распределит. Когда Филиппу озвучил свое решение он ответил, мол, папа, решай сам“, — вспомнил 91-летний исполнитель в передаче „Секрет на миллион“.