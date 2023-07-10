ФОТО | В Таллинне выступила группа АлоэВера: очень сложно, когда тебя снова откатило назад. Зато сейчас даем большие концерты в Европе

Ты вместе с группой в определенный момент четко выразила свою гражданскую позицию. После 24 февраля у „АлоэВера“ отменился не только фестиваль, но и сольные концерты. Прошел год, наверняка вы переосмыслили свой тот поступок. Были ли моменты, что пожалели?

Я не помню тот момент, когда происходит рубеж, и мы говорим что-то такое, что меняет всю нашу историю. То есть группа всегда очень планомерно шла своим путем. И то, куда мы пришли — закономерно. За несколько лет до 2022 года, когда нам предлагали не исполнять какие-то песни на фестивалях, мы уже отказывались это делать. И это значит, что мы уже выбрали путь, в котором нет цензуры, в котором ты говоришь, что ты хочешь говорить, а не то, что тебе нужно. В целом, когда я вышла замуж за Илью (Илья Яшин — российский политический и общественный деятель, политзаключенный, прим. редакции), уже тогда тоже было понятно, что розовых очков у меня нет. И какая у меня в целом гражданская позиция.

После 2022 года в одном из интервью ты говорила, что группа лишилась заработка. „У моих музыкантов нет работы. Когда ты лидер группы, у тебя могут быть рекламные и другие заработки. А ребята занимались только музыкой и остались без какой-либо работы“. Как обстоят дела сейчас? Когда концерты в России невозможны, и приходится заново набирать свою аудиторию уже в Европе?

Сейчас мы всей группой живем в Берлине, как-то снимаем хорошие квартиры, летаем, а вы знаете, какие цены на билеты. Я сама не понимаю, как так выходит. Объективно у нас меньше концертов, мы зарабатываем меньше денег, к нам приходит меньше людей... Но, если посмотреть, то вы живем как-то лучше, больше и интереснее! И на тех территориях, на которых раньше я раньше не представляла, что можно потянуть жизнь. И когда кто-то спрашивает: „Сложно в Европе давать концерты?“, ты