ФОТО | Солист в платье и „Нет войне“! На фестивале Beach Grind в Пярну зажгла сногсшибательная группа Little Big

Little Big известна всем своими сумасшедшими видео и зажигательными песнями, которые надолго „заедают“ в голове“. Эпатажа хватило и на концерте - в его начале Илья Прусикин, известный как „Ильич“, вышел на сцену в платье, правда у же вскоре его скинул и остался в шортах.

После начала войны в Украине участники группы осудили происходящее, выпустили антивоенную песню, и эмигрировали в США. Теперь на сайте группы указано, что они базируются в Лос-Анджелесе. Песня „Generation Cancellation“ прозвучала и в Пярну, а в это время на экране было большими буквами написано „NO WAR“, что в переводе означает „Нет войне“.

Little Big уже действительно интернациональная группа, так как на фестивале их слушали с удовольствием все посетители, вне зависимости от языка, на котором они разговаривали. Несмотря на небольшие проблемы со звуком, группа смогла раскачать толпу по-полной и зажечь на фестивале.

После окончания сета публика не хотела отпускать исполнителей и требовала выйти на бис, но так как это фестиваль, то у артистов просто не было возможности это сделать. Зато они обрадовали фанатов тем, что скоро снова с ними встретятся - группа вновь приедет в Эстонию в октябре и даст концерт в Таллинне.

Смотрите фотографии с выступления Little Big!