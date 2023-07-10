Скончался пострадавший в стычке с Евгением Понасенковым

Дибров получил травму головы во время конфликта с Евгением Понасенковым и Рамисом Зариповым. Как рассказывал Понасенков, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не давал им пройти. В какой-то момент Зарипов толкнул Диброва, и мужчина ударился головой об асфальт. Травма оказалась очень серьёзной — у Диброва диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб и отёк головного мозга тяжёлой степени, переломы костей свода и основания черепа. Врачи пытались стабилизировать состояние мужчины, однако в итоге он умер.