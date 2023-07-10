ФОТО | Завершились съемки фильма „Жизнь и любовь“ по произведению Таммсааре

По словам продюсера Адеэле Тяхемаа, съемки продлились месяц: „Нам очень повезло с погодой. Никакие запланированные съемки на местности не пришлось переносить, а в июле, когда начались дожди, мы изначально планировали снимать в помещении. Кинематографисты очень сильно зависят от погоды, поэтому просто чудесно, что зрители „Жизни и любви“ смогут увидеть в картине эстонское лето в самой его красе“.

Съемки картины начались в Таллинне, на границе старого города. Затем команда переехала в Тарту, где снимались сцены в Музее печати TYPA и на железнодорожном вокзале. Завершились съемки в столице: в Музее Таммсааре в Кадриорге, В Копли, где был построен настоящий кинозал эпохи и ряде других мест в городе. „На последние съемочные дни пришлись съемки сцен в квартире Рудольфа – их мы снимали в частном доме в Нымме“, – объяснила Тяхемаа, по словам которой теперь команду ждет следующий напряженный период – работа над монтажом и озвучкой.

Художественный фильм, основанный на одноименном романе Антона Хансена Таммсааре, переносит нас в эпицентр непредсказуемой истории любви, в которой два хрестоматийных героя эстонской литературы, Рудольф и Ирма, сталкиваются с перипетиями жизни и любви. Первая полнометражная художественная экранизация „Жизни и любви“ предлагает по-новому взглянуть на не теряющие актуальности вопросы и создает удивительные параллели с современным миром.

Летом 1933 года молодая деревенская женщина Ирма приезжает в поисках возможностей в город и останавливается у своей родственницы Лонни. Ирма воодушевлена сменой обстановки, а разочаровавшаяся в городской жизни Лонни в приезде Ирмы видит новое дыхание и для себя самой.

Рудольф, коммерсант средних лет, нанимает юную Ирму служанкой в свою роскошную квартиру. Обаяние и таинственность мужчины завораживают Ирму, в скором времени вспыхивают чувства. Пара заключает брак, но после женитьбы в поведении Рудольфа появляются неувязки, что ставит мечтавшую о настоящей любви Ирму в чрезвычайно сложное положение.



