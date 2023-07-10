ФОТО | Завершились съемки фильма „Жизнь и любовь“ по произведению Таммсааре
На прошлой неделе подошли к концу съемки нового отечественного художественного фильма „Жизнь и любовь“. Полная страсти непростая история любви Ирмы (Каролин Юрисе) и Рудольфа (Майт Мальмстен) выйдет на киноэкраны в феврале 2024 года.
По словам продюсера Адеэле Тяхемаа, съемки продлились месяц: „Нам очень повезло с погодой. Никакие запланированные съемки на местности не пришлось переносить, а в июле, когда начались дожди, мы изначально планировали снимать в помещении. Кинематографисты очень сильно зависят от погоды, поэтому просто чудесно, что зрители „Жизни и любви“ смогут увидеть в картине эстонское лето в самой его красе“.
Съемки картины начались в Таллинне, на границе старого города. Затем команда переехала в Тарту, где снимались сцены в Музее печати TYPA и на железнодорожном вокзале. Завершились съемки в столице: в Музее Таммсааре в Кадриорге, В Копли, где был построен настоящий кинозал эпохи и ряде других мест в городе. „На последние съемочные дни пришлись съемки сцен в квартире Рудольфа – их мы снимали в частном доме в Нымме“, – объяснила Тяхемаа, по словам которой теперь команду ждет следующий напряженный период – работа над монтажом и озвучкой.
Художественный фильм, основанный на одноименном романе Антона Хансена Таммсааре, переносит нас в эпицентр непредсказуемой истории любви, в которой два хрестоматийных героя эстонской литературы, Рудольф и Ирма, сталкиваются с перипетиями жизни и любви. Первая полнометражная художественная экранизация „Жизни и любви“ предлагает по-новому взглянуть на не теряющие актуальности вопросы и создает удивительные параллели с современным миром.
Летом 1933 года молодая деревенская женщина Ирма приезжает в поисках возможностей в город и останавливается у своей родственницы Лонни. Ирма воодушевлена сменой обстановки, а разочаровавшаяся в городской жизни Лонни в приезде Ирмы видит новое дыхание и для себя самой.
Рудольф, коммерсант средних лет, нанимает юную Ирму служанкой в свою роскошную квартиру. Обаяние и таинственность мужчины завораживают Ирму, в скором времени вспыхивают чувства. Пара заключает брак, но после женитьбы в поведении Рудольфа появляются неувязки, что ставит мечтавшую о настоящей любви Ирму в чрезвычайно сложное положение.
Противоречивая история любви происходит на фоне политических событий. И без того сложную атмосферу в период мирового экономического кризиса еще больше накаляет борьба президента Эстонии Константина Пятса с так называемыми вапсами – Эстонским союзом участников Освободительной войны.
„Жизнь и любовь“ – дебютный художественный фильм режиссера Хелен Такки, чьи короткометражки и рекламы уже удостаивались наград. Продюсерами картины выступают Кристиан Таска и Адеэле Тяхемаа из Taska Film («Имена в граните“, „1944“, „Зима“, „02“, „Аптекарь Мельхиор“), Танель Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions («Зима“, „Болото“, „Аптекарь Мельхиор“). Оператор фильма – Альвар Кыуэ; художник – Камилла Казе; художник по костюмам – Ану Ленсмент; композитор – Мик Педая; сценарист – Мартин Алгус («Болото“, „Калев“, „Зима“, „Герои“).
В главных ролях: Каролин Юрисе (Ирма), Майт Мальмстен (Рудольф), Ловийсе Каппер (Лонни) и Урсель Тильк (Ээди). Также в ролях: Ало Кырве, Тынис Нийнеметс, Стеффи Пяхн, Кристийна-Хортензия Порт, Геттер Мересмаа, Маркус Луйк, Хельгур Розенталь, Маркус Хабакукк и Михкель Кабель.
Картина выйдет в кинопрокат по всей Эстонии 16 февраля 2024 года. За дистрибуцию фильма отвечает Hea Film.