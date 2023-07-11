ВИДЕО | Какие мускулы! Эпатажный Томми Кэш щеголял на Парижской неделе моды в „голом“ костюме

В таком необычном виде Томми Кэш посетил показ модного дома Jean Paul Gaultier. На первый взгляд может показаться, что рэпер пришел на показ голышом, но если присмотреться, то становится ясно, что это такой костюм, будто бы сшитый из кожи культуриста.

Накаченный торс был превращен в пиджак, а мускулистые ноги - в штаны. Дополняли образ галстук с белой рубашкой под мускулистым пиджаком и белые носки с черными ботинками.

Такой необычный костюм создал дизайнер Jiawei Han, студент Французского института моды.

Томми Кэш опубликовал в соцсетях видео того, чем он занимался во время показа, пока сидел в этом необычном костюме в первом ряду: делал вид, будто качает мышцы, совершая разные упражнения с гантелями, делал растяжку, пил протеиновый коктейль и даже предложил его сидящей рядом известной блогерше Эмме Чембрелен.

Образ Кэша оценили и зарубежные звезды. Например, на его фото отреагировал участник „Евровидения“ Käärijä, а известная певица Grimes написала, что Кэш - невероятный.