Дженнифер Лопез и Бен Аффлек уже задумались о разводе

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки. Аффлек впервые сделал Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие возлюбленные возобновили отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.

Однако недавно знаменитости подогрели слухи об их неминуемом разводе. Пара твердит, что в их семье царит любовь. Но издание Marca заявило о том, что певица готовит себе запасную подушку на случай возможного развода. Приближенные к артистке источники рассказывают, что знаменитость уже несколько дней ведет переговоры со своими адвокатами и обсуждает брачный договор.

Издание отмечает, что инициатива прописать в договоре распределение имущества после развода полностью исходит от певицы. За плечами звезды уже был тяжелый развод. По словам источников, Аффлек поддержал инициативу своей супруги. Актёр идет навстречу и готов подписать любые бумаги, заявляют источники.

„Он готов подписать что угодно, чтобы Дженнифер была счастлива, так как он измотан прошлыми спорами“, — сообщает издание. По информации источника, адвокаты уже якобы составили договор, в котором имущество пары распределится поровну в случае их развода. У знаменитостей немаленькое состояние: у Аффлека 200 млн долларов, а у Лопес — 400.