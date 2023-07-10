Российскую актрису бросил бойфренд после постельной сцены, которая даже не была показана

Съемочная группа потратила несколько дублей, сменяла локации, но в итоге в сериал эти кадры не включили. „Изначально планировалось, что она будет сниматься на улице, на набережной. Но потом температура стала минусовая, я поняла, что не смогу голая бегать по набережной. Мы перенесли её в помещение, и вообще она пережила очень много трансформаций. Это в целом была последняя смена, и я рассталась с парнем, когда он увидел это. Поэтому когда мне сказали, что она не вошла, я даже расстроилась“, — поделилась переживаниями22-летняя актриса. С 2019 года Валери встречалась с фотографом Антоном Сергеевым. Брюнетка восхищалась творчеством любимого человека, мастерски делавшим эстетичные профессиональные снимки.