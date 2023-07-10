Бьянка рассказала о домогательствах известного артиста(1)
Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, что до нее домогался некий известный музыкант.
Бьянка отметила, что „все знают“ этого певца, однако она не намерена раскрывать его имя. Артистка объяснила, что не хочет разрушать брак звезды. По словам артистки, у этого музыканта есть жена и дети. „Каждый из вас его знает и считает, что это просто один из самых светлых людей и певцов у нас на эстраде“, — поделилась исполнительница.
По словам Бьянки, во время совместной рабочей поездки данный артист „очень однозначно“ приглашал ее в свое купе „послушать музыку“. „Как будто мне 15 лет и я с Мухосранска. Такая: „Ах, музыку послушать! Звезда приглашает, вот это да! Сейчас как послушаем!“ — вспомнила артистка.
Липницкая отказалась от предложения коллеги, но тот продолжил настойчиво к ней приставать. По словам певицы, в один момент артист хлопнул ее по ягодицам. Исполнительница уточнила, что в тот момент не выглядела развратно — на ней были свитер и джинсы. „В этот момент мне просто хотелось развернуться и дать ему в лыщ, рассказать, что на самом деле вот ваш любимый артист“, — отметила певица. „Хоть ты президент мира! Это неприемлемо“, — заявила певица.
После этого случая Липницкой было неприятно, что она не может никак наказать коллегу за домогательства. Джугелия отметила, что в США в подобных случаях можно было бы засудить звезду.