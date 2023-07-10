Бьянка рассказала о домогательствах известного артиста

Бьянка отметила, что „все знают“ этого певца, однако она не намерена раскрывать его имя. Артистка объяснила, что не хочет разрушать брак звезды. По словам артистки, у этого музыканта есть жена и дети. „Каждый из вас его знает и считает, что это просто один из самых светлых людей и певцов у нас на эстраде“, — поделилась исполнительница.

По словам Бьянки, во время совместной рабочей поездки данный артист „очень однозначно“ приглашал ее в свое купе „послушать музыку“. „Как будто мне 15 лет и я с Мухосранска. Такая: „Ах, музыку послушать! Звезда приглашает, вот это да! Сейчас как послушаем!“ — вспомнила артистка.

Липницкая отказалась от предложения коллеги, но тот продолжил настойчиво к ней приставать. По словам певицы, в один момент артист хлопнул ее по ягодицам. Исполнительница уточнила, что в тот момент не выглядела развратно — на ней были свитер и джинсы. „В этот момент мне просто хотелось развернуться и дать ему в лыщ, рассказать, что на самом деле вот ваш любимый артист“, — отметила певица. „Хоть ты президент мира! Это неприемлемо“, — заявила певица.

После этого случая Липницкой было неприятно, что она не может никак наказать коллегу за домогательства. Джугелия отметила, что в США в подобных случаях можно было бы засудить звезду.