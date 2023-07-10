После 20 лет отношений Энрике Иглесиас и Анна Курникова тайно поженились

Судя по всему, родственник знаменитости не собирался выдавать семейную тайну. Ведущая спросила Хулио о свадьбе его сестры Тамары. В ходе диалога мужчина случайно обронил фразу, из которой стало понятно, что Энрике давно женат.

Сонсолес Онега попыталась исправить оговорку, но Хулио продолжил сдавать брата с потрохами. Он заявил, что пара сыграла тихую свадьбу, вдали от посторонних глаз и объективов папарацци, но точную дату яркого события так и не назвал. К слову, на церемонии присутствовали лишь члены семьи.

„Чего он точно не хотел, так это громкой и пышной свадьбы. Я имею в виду, что Энрике и Анна вместе уже более 20 лет, у них трое замечательных детей, вот и все“, — сообщил Хулио Иглесиас-младший.

По словам мужчины, на свадьбу сестры Энрике не пришел. Хулио объяснил это тем, что его младший брат не любит принимать участие в публичных мероприятиях. Стоит отметить, Иглесиас и Курникова действительно умело прячут личную жизнь от посторонних глаз.

Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас встретились во время съемок клипа на песню Escape. Между звездами мгновенно пробежала искра. На тот момент популярному исполнителю было 26 лет, а теннисистка находилась на пике спортивной карьеры — ей исполнилось всего 20.

На протяжении долгих лет за их отношениями следили тысячи глаз. Фанаты надеялись, что темноволосый певец, наконец, сделает белокурой возлюбленной предложение. В 2019 году их надежды оправдались. В микроблоге прославленная теннисистка сменила фамилию и попросила обращаться к ней „Курникова-Иглесиас“.

Поклонники звездной пары рассмотрели в этом незамысловатом послании хорошую новость. „Ну вот, свершилось“; „Какое счастье, совет да любовь!“; „Эту свадьбу я ждала больше, чем собственную“, — разволновались они. Впрочем, 48-летний артист и 42-летняя спортсменка так и не рассказали прессе о важном событии в их жизни, но и опровергать слухи не стали.

Долгое время Анна и Энрике говорили прессе, что не собираются вступать в брак. По словам певца, на его отношение к свадьбе повлиял развод родителей — мальчику было всего три года. Теннисистка тоже не спешила в загс. „Статус женатой или неженатой пары для нас с Энрике вообще неважен. Зато мы оба верим в честность, доверие и взаимное уважение в отношениях“, — говорила она.