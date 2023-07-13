13.07.2023, 15:17
Супермодель Кармен Педару рассказала, как ее выгнали из стрип-клуба: „когда была молодой, пила слишком много“
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Эстонская супермодель Кармен Педару в эфире радиостанции Sky Plus отвечала на различные вопросы и рассказала о себе много интересного.
Среди прочих Карман задали вопрос, выгоняли ли ее когда-нибудь из клуба? „Когда была молодая, слишком много пила, по-всей видимости, и вела себя ненормально. Вроде танцевала там на столе, не знаю, что еще я там делала. Это было за границей. Кажется, в Лондоне. Ах да, это был стрип-клуб“, - призналась модель.
Целовалась ли эстонская красавица когда-нибудь со знаменитостью? „Кстати, да, но я не скажу с кем“, - сказала Кармен, но отметила, что это была звезда с мировым именем. „Да еще и девушка!“ - добавила она.