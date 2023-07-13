Супермодель Кармен Педару рассказала, как ее выгнали из стрип-клуба: „когда была молодой, пила слишком много“

Среди прочих Карман задали вопрос, выгоняли ли ее когда-нибудь из клуба? „Когда была молодая, слишком много пила, по-всей видимости, и вела себя ненормально. Вроде танцевала там на столе, не знаю, что еще я там делала. Это было за границей. Кажется, в Лондоне. Ах да, это был стрип-клуб“, - призналась модель.