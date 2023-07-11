Любимчик „Евровидения“ Käärijä вновь выступит в Таллинне - теперь уже с сольным концертом
Сенсационный финский артист и любимчик фанатов „Евровидения“ Käärijä осенью приедет в Таллинн, чтобы 15 октября дать захватывающий и незабываемый концерт для своих фанатов по эту сторону залива. Заразительная энергетика и уникальный музыкальный стиль Käärija никого не оставит равнодушным!
Невероятный прорыв Käärijä произошел этой весной на песенном конкурсе „Евровидение“, где его ярко-зеленое выступление покорило сердца миллионов людей. Песня „Cha Cha Cha“ в исполнении Käärijä, занявшего в финале впечатляющее второе место, взлетела на вершины международных хит-парадов, побив все рекорды песен на финском языке. „Cha Cha Cha“ насчитывает свыше 110 миллионов прослушиваний на всех крупных платформах, и не похоже, что интерес к этой песне снижается, а следовательно, позиция Käärijä как восходящей звезды на музыкальном небосклоне только укрепляется. Музыкальный клип на этот сингл, ошеломляющий своим невероятным видеорядом, собрал уже десятки миллионов просмотров на YouTube.
Тот факт, что Käärijä, который с 2014 года имеет успех в музыкальной индустрии, смог так стремительно вырваться на международную арену, подтверждает, что талант этого исполнителя достоин внимания. Дебютный альбом артиста „Fantastista“, вышедший в 2020 году, продемонстрировал его бесстрашие в смешении разных жанров, благодаря которому рождается новаторское и увлекательное звучание, очаровавшее фанатов по всему миру.
Йере Пёйхёнен, появившийся на свет в 1993 году, показывал свою любовь к музыке еще в трехлетнем возрасте, когда его „барабанами“ были кастрюли и сковородки. Однако окончательную любовь к пению ему привили… Rammstein! „Именно они помогли мне полюбить живую музыку и выступления“, – признавался Йере в своем интервью. „Rammstein показали мне, что любые вещи можно делать по-своему“.
Свой сценический псевдоним Käärijä Йере стал использовать в 2014 году, и он связан с любовью Йере к азартным играм (kääriä rahaa – быстрые деньги). Получается, что артист и человек, скрывающийся за артистической маской – не совсем одно и то же. „Йере немного скромнее и спокойнее. Йере не любит быть в центре внимания“, – подтверждает музыкант. „А вот Käärijä нравится внимание, особенно на сцене. Käärijä способен на такие вещи, на которые Йере не осмеливается. Но чаще всего они очень похожи“.
Käärijä, известный своими сумасшедшими живыми выступлениями (топлесс), не оставит равнодушным никого, кто окажется поблизости. Благодаря харизме, которую он источает, находясь на сцене, и безграничному энтузиазму, Käärijä обзавелся целой армией преданных фанатов, которые с нетерпением ждут каждого его нового выступления.
Однако Käärijä – это намного больше, чем просто концертная сцена: в социальных сетях за ним наблюдают многочисленные фолловеры. После его незабываемого выступления на Евровидении его притягательная натура покорила сердца фанатов по всему миру, закрепив его статус феномена социальных сетей. А это значит, что на таллиннском концерте Käärijä с его быстро разрастающейся армией поклонников ожидается присутствие как местных, так и приезжих фанатов.
Не упустите возможность посетить этот крутой концерт Käärijä в Таллинне! Будьте готовы к незабываемому вечеру, наполненному невероятной музыкой и энергетикой, которую может предложить только Käärijä!
Käärija выступит на таллиннской концертной площадке Helitehas 15 октября 2023 года. Для членов клуба Live Nation билеты уже доступны в предварительной продаже. В свободную продажу в интернет-магазине и пунктах продажи Piletilevi билеты поступят в 10:00 часов 13 июля 2023 г.