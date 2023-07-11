Любимчик „Евровидения“ Käärijä вновь выступит в Таллинне - теперь уже с сольным концертом

Невероятный прорыв Käärijä произошел этой весной на песенном конкурсе „Евровидение“, где его ярко-зеленое выступление покорило сердца миллионов людей. Песня „Cha Cha Cha“ в исполнении Käärijä, занявшего в финале впечатляющее второе место, взлетела на вершины международных хит-парадов, побив все рекорды песен на финском языке. „Cha Cha Cha“ насчитывает свыше 110 миллионов прослушиваний на всех крупных платформах, и не похоже, что интерес к этой песне снижается, а следовательно, позиция Käärijä как восходящей звезды на музыкальном небосклоне только укрепляется. Музыкальный клип на этот сингл, ошеломляющий своим невероятным видеорядом, собрал уже десятки миллионов просмотров на YouTube.

Тот факт, что Käärijä, который с 2014 года имеет успех в музыкальной индустрии, смог так стремительно вырваться на международную арену, подтверждает, что талант этого исполнителя достоин внимания. Дебютный альбом артиста „Fantastista“, вышедший в 2020 году, продемонстрировал его бесстрашие в смешении разных жанров, благодаря которому рождается новаторское и увлекательное звучание, очаровавшее фанатов по всему миру.

Йере Пёйхёнен, появившийся на свет в 1993 году, показывал свою любовь к музыке еще в трехлетнем возрасте, когда его „барабанами“ были кастрюли и сковородки. Однако окончательную любовь к пению ему привили… Rammstein! „Именно они помогли мне полюбить живую музыку и выступления“, – признавался Йере в своем интервью. „Rammstein показали мне, что любые вещи можно делать по-своему“.

Свой сценический псевдоним Käärijä Йере стал использовать в 2014 году, и он связан с любовью Йере к азартным играм (kääriä rahaa – быстрые деньги). Получается, что артист и человек, скрывающийся за артистической маской – не совсем одно и то же. „Йере немного скромнее и спокойнее. Йере не любит быть в центре внимания“, – подтверждает музыкант. „А вот Käärijä нравится внимание, особенно на сцене. Käärijä способен на такие вещи, на которые Йере не осмеливается. Но чаще всего они очень похожи“.