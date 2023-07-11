„Сам себя переиграл“: Евгений Понасенков высказался об умершем после стычки с ним Диброве

В Сети распространился ролик, в котором запечатлена роковая встреча. В кадре видно, как Евгений Понасенков и Рамис Зарипов пытаются уйти от Олега Диброва. Однако между мужчинами происходит словесная перепалка. В какой-то момент приятель историка отталкивает Диброва, после чего тот падает на асфальт. В итоге юрист получил травму головы и был экстренно доставлен в реанимацию. Врачи почти месяц боролись за жизнь пациента, но спасти его не удалось.

Евгений Понасенков поделился своей версией произошедшего. Он заявил, что Дибров находился в нетрезвом состоянии и якобы вел себя агрессивно. Более того, историк отрицает причастность Зарипова к трагедии.

„Вы все видели и можете еще раз посмотреть запись камер наблюдения. Алкоголик преследует — мы пытаемся от него уйти, он замахивается, орет, что сейчас убьет, мой юрист просто выставил вперед руки, но Дибров намеренно имитирует падение (я свидетель, видел его действие и мимику), падает на задницу и тут же (специально и отдельно!) на спину, но по пьяни не рассчитал и сам себя „переиграл“, — пишет Евгений в личном Telegram-канале.

Историк предполагает, что 55-летний Дибров мог скончаться не в результате полученной черепно-мозговой травмы, а от других факторов. „Мы не знаем, как его погрузили, везли и потом в больнице; посмотрят документы по его прошлым болезням, травмам плюс многолетний алкоголизм, ожирение, разведен, жил на съемной. И для меня очевидно, что помер этот тип от банальной внутрибольничной пневмонии (он уже приходил в себя, и на трубке люди годами лежат и все нормально!)“ — считает Понасенков.

По словам историка, Дибров якобы проходил обвиняемым по двум статьям и был оштрафован за хулиганство в центре Москвы. „Пострадавшие от него по уголовному делу рассказали, что много лет каждый день пьет и в таком виде приходил к следователю и на суд, угрожал прокурору, провоцировал на драку, на удар прямо в суде!“ — делился Евгений.

Напомним, что Олег Дибров получил отек мозга и перелом основания черепа. Мужчина впал в кому, его подключали к аппарату ИВЛ. Юрист скончался не приходя в сознание. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Его передали для расследования в Следственный комитет.

