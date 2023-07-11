Мадонна после реанимации написала завещание и вышла на связь с поклонниками

К счастью, Мадонна пришла в себя и уже успела выписаться из больницы. На днях артистку даже видели, прогуливающейся по улицам Нью-Йорка. Однако говорить о полном восстановлении пока рано. Очевидцы заметили, что поп-дива опиралась на фонарный столб и очевидно не скоро вернется к работе над туром.

Мадонна вышла на связь с поклонниками. Она выразила слова благодарности всем, кто поддерживал ее в трудный период. Звезда также отметила, что очень переживает из-за срыва концертов.

„Спасибо вам за вашу позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и ободрения. Я почувствовала вашу любовь. Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения в жизни. Когда я очнулась в больнице, то в первую очередь подумала о детях. Еще я не хотела разочаровывать тех, кто покупал билеты на мой тур. Не хотела подводить и людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев, чтобы создать шоу. Я ненавижу кого-либо разочаровывать. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и восстановлении сил. Уверяю, я вернусь к вам, как только смогу!“ — пишет Мадонна в соцсетях.

Напомним, что певица планировала провести большой по Европе и Северной Америке. Однако в связи с проблемами со здоровьем была вынуждена перенести концерты на осень.

Как сообщают источники, Мадонна была всерьез напугана своим состоянием. Артистка якобы успела составить завещание, в котором запретила использовать ее голограмму на концертах.

„Голографический тур Уитни Хьюстон был раскритикован, и Мадонна отказывается позволить жадным до денег боссам сделать то же самое с ней“, — говорят инсайдеры.

Исполнительница также не хочет склок из-за наследства. Она поровну разделила права на свои песни между шестью детьми, четверо из которых приемные. Звезда позаботилась даже о менеджере Гае Осири. Певица отписала помощнику некоторую сумму за помощь и поддержку в плохие времена.

