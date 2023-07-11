Магия классической музыки среди средневековых развалин: в Пирита вновь пройдет Фестиваль Биргитты

С 4 по 13 августа для всех любителей классической музыки вновь пройдет Фестиваль Биргитты. В этом году на фестивале будут представлены новые произведения, нашумевшие крупные постановки, мировая классика и местные легенды музыки. Художественным руководителем фестиваля является Тыну Кальюсте.

В сотрудничестве с фествиалем „Нарген“ на Фестивале Биргитта состоится премьера комической оперы Тимо Стейнера „Кризис“, которая будет исполнена дважды. Это история о личном кризисе маленького человека в большом мире, с задумчивым финалом, история, которая заставляет зрителей задуматься о главном в жизни.

Еще одно особое событие - одноактная камерная опера „Милосердие“ композитора Джеймса Макмиллана, которая впервые выводит программу фестиваля за пределы стен Пиритаского монастыря. Опера будет исполнена в Theatrum (ул. Вене, 14) под руководством Лембита Петерсона и в сопровождении Джеймса Макмиллана. Макмиллан - один из самых исполняемых композиторов мира и всемирно признанный дирижер, чье творчество сосредоточено на духовных темах. „Милосердие“ вдохновлено библейской историей о Саре и Аврааме.

В один из вечеров фестиваля также пройдет зрелищная постановка „Тристана и Изольды“ театра „Ванемуйне“. История о любви, предательстве и великих чувствах - одно из самых известных произведений Рихарда Вагнера.

10 августа Фестиваль Биргитты отдает дань уважения легендам ранней популярной музыки. Концерт Ultima Thule „Lennelda priiks/Riho Sibul 65“ - это дань уважения музыканту Рихо Сибулю и другим участникам Ultima Thule, которых уже нет с нами. Вместе с Ultima Thule на сцену выйдут Тынис Мяги, Танел Падар, Вайко Эплик, Мария Вайгла, Роберт Линна и Микк Таммепыльд.

Завершит фестиваль „Симфония № 9“ Бетховена.

Программа Фестиваля Бригитты: 4 и 5 августа - комическая опера „Кризис“

9 августа - опера „Тристан и Изольда“Ooper „Tristan ja Isolde“ 8. augustil.

10 августа -концерт Ultima Thule „Lennelda priiks/Riho Sibul 65“

11 и 12 августа - камерная опера „Милосердие“

13 августа - „Сиифония №9“ Бетховена Билеты в продаже в Piletilevi.