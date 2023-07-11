Лена Катина родила сына онкобольному мужу

В своих соцсетях миллионер выложил фотографию, на которой он запечатлен с младенцем на руках. У Дмитрия и Лены родился сын Демьян.

„Сегодня, в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей любимой за сынаа люблю вас. Демьяну спасибо что выбрал меня“, — отметил Спиридонов.

Ранее Катина была замужем за рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. В 2015 году у них родился сын Александр. Прошлым летом Лена стала женой Дмитрия, а спустя несколько месяцев стало известно о второй беременности артистки.