Сыну Михаила Ефремова провели трепанацию черепа

„По нашим данным, уплотнение у Николая появилось на месте ушиба — в лобной доле головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны“, — рассказал источник.

Михаил Ефремов в курсе трагедии. В шоке от происходящего и мама Николая Евгения Добровольская. Пока оба предпочитают не комментировать случившееся. „Конечно, она знает, что произошло с сыном. Сколько дней прошло. Евгения ощущает себя плохо. Ей очень плохо, она сильно переживает. Ей очень тяжело, как любой матери в подобной ситуации“, — отмечала ресторатор Татьяна Беркович.