Сыну Михаила Ефремова провели трепанацию черепа(1)
В конце июня Николай Ефремов попал в больницу после падения с третьего этажа своей столичной квартиры. Артист перенес несколько операций и до сих пор находится в тяжелом состоянии, — переживает „СтарХит“.
Сегодня стало известно, что 31-летнему Ефремову провели трепанацию черепа из-за отека мозга.
„По нашим данным, уплотнение у Николая появилось на месте ушиба — в лобной доле головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны“, — рассказал источник.
Помимо всего прочего, у Николая множественные переломы. На днях ему удалили часть костей таза.
Михаил Ефремов в курсе трагедии. В шоке от происходящего и мама Николая Евгения Добровольская. Пока оба предпочитают не комментировать случившееся. „Конечно, она знает, что произошло с сыном. Сколько дней прошло. Евгения ощущает себя плохо. Ей очень плохо, она сильно переживает. Ей очень тяжело, как любой матери в подобной ситуации“, — отмечала ресторатор Татьяна Беркович.