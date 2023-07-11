Директор Леонтьева высказался о состоянии здоровья артиста

В январе одно российское издание со ссылкой на близкого друга певца заявило, что уехавший в США артист за последний год пережил две операции. Отмечалось, что он практически никуда не выходит из своей виллы.

„В марте прошлого года Леонтьеву оперировали глаза, а потом еще и тяжелая операция на ноги. Больные колени его беспокоят с начала нулевых. Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил сначала мениск на одной ноге, потом вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать“, — признавался знакомый артиста.

„Это полная чушь. Все в порядке со здоровьем. Никаких операций ни на глаза, ни на колени“, — ответил на все слухи Чигирев. Он признался, что сейчас Леонтьев не строит никаких творческих планов, так как находится в отпуске до осени. Сейчас музыкант проживает в США — предположительно, в Майами. У него в собственности находится двухэтажная вилла стоимостью почти $5 млн.