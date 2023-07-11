Кристийне приглашает на третий концерт музыкального лета в парке Лёвенру

В состав ансамбля входят певец-саксофонист, композитор, автор более 60 музыкальных произведений, Пеэтер Селис Томсон, самые известные песни которого – „Красивая девушка танцует самбу“, „Дарите женщинам цветы“, „Плюшевый мишка“ и другие. Гитаристом ансамбля является разносторонний музыкант Аре Яама, автор многих популярных инструментальных произведений. На клавишных выступит маэстро Николай Центропов.

„Погода иногда может быть довольно изменчивой. Тот, кто утром не слушает прогноз погоды, но хочет вечером пойти на концерт, может, помимо зонта от солнца или дождя, запастись защитой от ветра“, – сказала Эле Педассаар.

„Музыкальное лето в самом разгаре. На этой неделе выступит ансамбль „Ilmateade“. Надеемся, что и в этот раз погода будет тёплой и безоблачной, и мы сможем насладиться великолепной музыкой в солнечном парке Лёвенру“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Дальнейшее расписание музыкального лета:

19 июля ансамбль „In Mood“

26 июля ансамбль „Linalakk ja Bonzo“

2 августа Вольдемар Куслап и „Horoskoop“

Мероприятие бесплатное.