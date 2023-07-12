На кинофестивале Tartuff покажут провокационный фильм о российских студентах, снимающих порно

Артем любит Юлю, а Юля любит Артема. Они заканчивают школу в Омске и едут в Москву, чтобы продолжить учебу, но вскоре им становится скучно, и они начинают заниматься любительским порно. Первое видео, снятое на съемной квартире, сразу же собирает сотни тысяч просмотров, и вскоре молодых людей приглашают в Лос-Анджелес, Мекку порноиндустрии. Юля, выступающая под именем Eva Elfie, номинирована там премию крупнейшего в мире бесплатного порносайта Pornhub. Но головокружительный успех не только пьянит, но и сеет сомнения, а также испытывает на прочность отношения между молодыми людьми.



„Такой откровенный и подробный портрет убедительно доказывает, что секс существует и в России, что бы там ни говорили депутаты Госдумы“, — остроумно написал российский критик Антон Долин после весенней премьеры фильма на фестивале „Артдокфест“ в Риге.



Это один из самых интересных документальных фильмов последнего времени, в котором показана жизнь российской молодежи вне официальной идеологии страны.



Фильм создан во Франции с участием Грузии и Эстонии. Нашу страну представляла продюсерская студия Marx Film во главе с продюсером Максом Туула, который также участвовал в съемках фильма Аскольда Курова „Процесс“. Российское государство против Олега Сенцова“ и картины Зоси Родкевич „Мой друг Борис Немцов“.



По словам Туула, фильм был снят до начала полномасштабных боевых действий в Украине, но он хорошо передает состояние российского общества перед вторжением. „Мы не собирались снимать фильм о порно — это история о любви, которая проходит испытания в индустрии, окруженной лицемерием и ограниченностью. Является ли путешествие Евы и Артема извилистым из-за того, что они выбрали такой путь, или этому способствует общество, которое потребляет то, что они производят, при этом осуждая его производителей, — вот главный вопрос. В любом случае их история может дать надежду на то, что это задушенное общество, раздираемое межпоколенческими конфликтами и социальными противоречиями, скоро рухнет“, — сказал он.



Всего в программе Тартуского фестиваля фильмов о любви, который пройдет с 31 июля по 5 августа, заявлены шесть документальных фильмов, которые можно будет увидеть в Тартуском Электротеатре.



В рамках Tartuff будут показаны несколько работ, отмеченных наградами престижных фестивалей, в том числе „Аполония, Аполония“ датского документалиста Леи Глоб, получившей в прошлом году награду за лучший фильм на крупнейшем в мире фестивале документального кино в Амстердаме.



Работа, снятая в течение 13 лет, отражает процесс самопознания художницы-феминистки Аполонии Сокол и ее вхождения в патриархальный и коммерциализированный мир искусства, сопровождаемые болезненными уроками и самопожертвованием. Документалист Рихо Вястрик написал после амстердамской премьеры, что „зрители сидят как на углях“, когда смотрят этот фильм.



Программа Tartuff будет объявлена 18 июля.



Крупнейший в странах Балтии кинофестиваль под открытым небом пройдет в Тарту уже в 18-й раз.



Все сеансы фестиваля бесплатны для зрителей.