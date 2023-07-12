Пугачева и Галкин забирают детей и покидают Израиль

Бывшие сотрудники Примадонны раскрыли росСМИ планы семьи покинуть Израиль в ближайшее время. Это решение артисты старались хранить в секрете как можно дольше, чтобы обезопасить себя от нежелательных встреч с назойливыми папарацци.

Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми переберутся на лето в Юрмалу, где уже арендовали дом — летний климат Израиля Примадонна переносит с трудом из-за проблем с сердцем.

Переезд должен состояться со дня на день — дети артистов Лиза и Гарри Галкины отправились на каникулы, а комик якобы даже сделает паузу в своем плотном концертном графике чтобы провести время с семьей. Вероятно, именно с переездом и связано молчание, которое пара артистов поддерживает в последнее время.