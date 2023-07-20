Богатой будет! Алика Милова пришла на телепередачу с курицей, которая преподнесла певице „сюрприз“

Десятки кур по всей Эстонии были освобождены от жизни в клетках на куриных фермах. Организация по защите животных Nähtamatud Loomad доставила куриц в новые семьи, где они могут жить в более комфортабельных условиях, а не в тесных клетках.

Одну из таких курочек по имени Матильда и принесла на съемку передачи Алика Милова. К концу передачи курочка устроила певице сюрприз и испачкала ей джинсы, а заодно и диван в студии. Но, как говорится - это к богатству! Поэтому Алика особо не расстроилась.

Алика же в передаче рассказала, что когда у нее будет свой дом, она с удовольствием заведет парочку куриц, но сейчас ее личная „розовая“ мечта - мини-пиг.