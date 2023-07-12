ФОТО | Звезды в сборе, настроение на высоте! Летний университет Mindvalley закатил в Теллискиви яркий праздник

Международная образовательная платформа Mindvalley в третий раз проводит в таллиннском Котле культуры летний университет (с 3 по 23 июля), на который на этот раз ожидается более 1500 гостей из почти 100 стран мира. За три недели мероприятие принесет экономике Эстонии 4 миллиона евро, в его рамках выступит ряд всемирно известных специалистов и пройдут атмосферные общественные мероприятия.

В этом году на сценах Mindvalley выступят инвестор и ведущая Катри Теллер, предпринимательница Кристель Круустюк, биохакер Андри Пеэтсо, актер с эстонскими корнями Йоханн Урб с супругой, певица Лаура Пылдвере и многие другие.



Из числа известных международных спикеров в Котле культуры выступят финский биохакер Теэму Ариана, Джон и Мисси Бутчер, получившие мировую известность благодаря своей „Книге жизни“, известный голливудский преподаватель актерского мастерства Бернард Хиллер, ряд всемирно известных предпринимателей, таких как Навин Джайн и Джон Ли, терапевт Мариса Пир, автор книг о японском искусстве обращения с финансами Кен Хонда и многие другие популярные преподаватели Mindvalley.

В дополнение к обычным курсам в этом году будет представлен широкий спектр тем – от предпринимательства и предпринимательского образа мысли, получения пассивного дохода, до травм и прощения, преодоления депрессии и тревожности, здоровья кишечника.

Как и другие крупные мероприятия, трехнедельная программа Mindvalley стимулирует экономику Эстонии. В среднем участники приезжают сюда на две недели. Учитывая, что каждый из них тратит не менее 150 евро в день на проживание, еду, напитки, транспорт и другие необходимые предметы и услуги, общая сумма трат 1500 участников составит почти 3 миллиона евро. А с учетом расходов на организацию мероприятия предполагается, что в середине лета благодаря университету Mindvalley в экономику Эстонии поступят почти 4 миллиона евро.