ФОТО | Звезды в сборе, настроение на высоте! Летний университет Mindvalley закатил в Теллискиви яркий праздник
8 июля в Теллискиви собралась яркая (в прямом смысле слова) публика, чтобы отметить окончание первой недели обучения в летнем университет Mindvalley. В Vaba Lava прошла вечеринка „Цвета жизни“, поэтому гостям ничего не оставалось, как надеть на себя все самое яркое. На празднике также собрались местные звезды, например, Элина Нечаева, Лаура Пылдвере и Йоханн Урб.
Международная образовательная платформа Mindvalley в третий раз проводит в таллиннском Котле культуры летний университет (с 3 по 23 июля), на который на этот раз ожидается более 1500 гостей из почти 100 стран мира. За три недели мероприятие принесет экономике Эстонии 4 миллиона евро, в его рамках выступит ряд всемирно известных специалистов и пройдут атмосферные общественные мероприятия.
В этом году на сценах Mindvalley выступят инвестор и ведущая Катри Теллер, предпринимательница Кристель Круустюк, биохакер Андри Пеэтсо, актер с эстонскими корнями Йоханн Урб с супругой, певица Лаура Пылдвере и многие другие.
Из числа известных международных спикеров в Котле культуры выступят финский биохакер Теэму Ариана, Джон и Мисси Бутчер, получившие мировую известность благодаря своей „Книге жизни“, известный голливудский преподаватель актерского мастерства Бернард Хиллер, ряд всемирно известных предпринимателей, таких как Навин Джайн и Джон Ли, терапевт Мариса Пир, автор книг о японском искусстве обращения с финансами Кен Хонда и многие другие популярные преподаватели Mindvalley.
В дополнение к обычным курсам в этом году будет представлен широкий спектр тем – от предпринимательства и предпринимательского образа мысли, получения пассивного дохода, до травм и прощения, преодоления депрессии и тревожности, здоровья кишечника.
Как и другие крупные мероприятия, трехнедельная программа Mindvalley стимулирует экономику Эстонии. В среднем участники приезжают сюда на две недели. Учитывая, что каждый из них тратит не менее 150 евро в день на проживание, еду, напитки, транспорт и другие необходимые предметы и услуги, общая сумма трат 1500 участников составит почти 3 миллиона евро. А с учетом расходов на организацию мероприятия предполагается, что в середине лета благодаря университету Mindvalley в экономику Эстонии поступят почти 4 миллиона евро.
Основатель Mindvalley Вишен Лакьяни и сам живет в Таллинне и считает город лучшим местом для проведения летнего университета Mindvalley: „Каждый раз, когда я приезжаю домой в Таллинн, чувствую, что попадаю в будущее. По сравнению с остальным миром, здесь все быстро и легко, здесь есть природа и свежий воздух. И я просто люблю здешний старый город“.
„Летний университет Mindvalley вырос из желания сделать что-то важное вместе с местным сообществом, но с самого начала и молодежь и дети также были в центре внимания. Я бывал на конференциях и мероприятиях, где детям нечем заняться. Вот почему мы захотели сделать иначе. На протяжении всего летнего университета проводятся вдохновляющие программы для детей и молодежи, а в конце состоится бесплатный день молодежи, в котором объединятся знания наших лучших преподавателей“, – рассказал отец двоих детей Вишен.
Бесплатное молодежное мероприятие Летнего университета Mindvalley состоится 23 июля, на него приглашаются всех желающие в возрасте 16–23 лет. В центре внимания мастер-классов и лекции - развитие социальных навыков и критического мышления, обучение лучшему пониманию себя и мира.
Трехнедельная программа летнего университета Mindvalley пройдет в Котле культуры с 3 по 23 июля. Более подробную информацию о мероприятии вы можете найти здесь.