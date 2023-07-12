Титул „Мисс Нидерланды 2023“ впервые в истории получила женщина-трансгендер

Победа Рикки обеспечила ей место в качестве представительницы Нидерландов на 72-м конкурсе „Мисс Вселенная 2023“, где девушки со всего мира будут бороться за корону королевы красоты.

Отметим, что победа Колле имеет огромное историческое значение, поскольку она является вторым трансгендерным участником, когда-либо участвовавшим в конкурсе красоты. Первой моделью-трансгендером, принявшей участие в „Мисс Вселенная“, стала Анджела Понсе из Испании, вошедшая в историю в 2018 году.

„Я сделала это“ — написала на своей странице в Инстаграм модель, и поделилась несколькими кадрами с награждения.

Рикки Валери — 22-летняя голландско-молукканская модель и актриса из Бреды, которая стремится быть голосом и образцом для подражания для квир-сообщества, чтобы призывать их следовать своим мечтам.

Как сообщает hindustantimes, в одном из интервью Рикки отометила, что квир-сообщество сталкивается с огромным давлением и неприятием со стороны своих семей, однако ее путь к тому, чтобы стать „Мисс Нидерланды 2023“, да и к принятию себя как трансгендера, она прошла с поддержкой и любовью со стороны своих родных.