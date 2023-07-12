Сердце остановилось: солист „Касты“ Хамиль рассказал о своей смерти

Рэпер заявил, что у него случился приступ во время утренней пробежки 20 июня. Врачи провели музыканту срочное шунтирование сердца и спасли жизнь.

„В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу“, — добавил Хамиль. „Не кипишуйте! Все будет ништяк!“ — подытожил Хамиль.

В комментариях поклонники пожелали здоровья музыканту, а также поддержку высказали другие музыканты — Вася Обломов, Лигалайз, ST, диджей Федор Фомин.

Пасечный начал сотрудничество с „Кастой“ в 1999 году. После 24 февраля 2022 года коллектив уехал из России и теперь выступает за рубежом. Хамиль также занимается сольным творчеством: в 2004 году у него вышел сольник „Феникс“, а в 2010-м он поработал над альбомом „ХЗ“ вместе со Змеем. За карьеру он выпустил порядка двух сольных синглов.