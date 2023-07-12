Солистки „Блестящих“ анонсировали песню с Жанной Фриске
Солистки группы „Блестящие“ Ксения Новикова и Надя Ручка анонсировали на своих страничках в Instagram выход нового трека, в котором прозвучит голос Жанны Фриске.
Поклонники предположили, что новая композиция станет перепевкой шлягера Фриске „А на море белый песок“. Неизвестно, когда именно коллеги покойной артистки планируют выпустить трек. Ручка заявила, что он выйдет „на следующей неделе“.
Тем самым „Блестящие“ хотят почтить память Жанны Фриске, которая на протяжении семи лет была солисткой коллектива. Ее не стало в 2015 году в возрасте 40 лет. После появления на свет малыша Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. За ней ухаживали родители Владимир и Ольга Копыловы, сестра Наталья Фриске и Ольга Орлова. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве.