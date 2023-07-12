Солистки „Блестящих“ анонсировали песню с Жанной Фриске

Тем самым „Блестящие“ хотят почтить память Жанны Фриске, которая на протяжении семи лет была солисткой коллектива. Ее не стало в 2015 году в возрасте 40 лет. После появления на свет малыша Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. За ней ухаживали родители Владимир и Ольга Копыловы, сестра Наталья Фриске и Ольга Орлова. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве.